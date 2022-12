Uruguay, la rabbia di Godin: “Ci sentiamo derubati da due rigori netti e nemmeno rivisti”

La rabbia dell'ex difensore dell'Inter per la direzione arbitrale del tedesco Daniel Siebert in Uruguay-Ghana

Ha lasciato strascichi pesanti la discussa direzione arbitrale del tedesco Daniel Siebert in Uruguay-Ghana. Diego Godin non ha usato giri di parole al termine della gara: "Non mi piace, ma dobbiamo parlare di vicende arbitrali che erano chiare. Non possiamo fare a meno di dire che ci sentiamo derubati da due rigori che erano netti e lui non li ha nemmeno rivisti".