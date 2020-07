CorSera: “Di Bello, incomprensibile uso della Var. Esiste un regolamento, fallo chiaro di Kolarov”

Come evidenziato anche da Conte, l’Inter è stata penalizzata da una decisione arbitrale in occasione del pareggio della Roma. L’arbitro Di Bello va alla Var, ma decide di non tornare sui suoi passi. Questo il commento del Corriere della Sera:

“Incomprensibile l’uso della Var da parte di Di Bello, richiamato da Guida a rivedere il contatto tra Kolarov e Lautaro da cui nasce l’azione del pareggio. È vero che il calcio è uno sport di contatto, ma quello del serbo è un fallo chiaro. Di Bello, però, non torna sulla sua decisione. L’Inter non meritava di vincere per quello che ha mostrato in campo, però esiste un regolamento che non dovrebbe essere bistrattato”.