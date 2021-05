Biasin: “Conte? Tre opzioni: una poco probabile, una possibile e una fantasiosa”

Il collega ha fatto il punto sul futuro del tecnico: "Conte rinuncia saggiamente alle conferenze e rimanda ogni decisione: prima vuole incontrare la proprietà"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte, che aspetta il confronto con Steven Zhang per decidere se restare all'Inter o meno: "La certezza è che al momento il tecnico campione d'Italia sceglie di non parlare, rinuncia saggiamente alle conferenze e rimanda ogni decisione: prima vuole incontrare la proprietà. Ecco, la chiacchierata tra l'ex ct e Steven Zhang chiarirà qual è il futuro dell'Inter. Buttiamo là tre opzioni. A (poco probabile): Zhang sceglie di cedere diversi big della rosa. Conte saluta. B (possibile): Zhang conferma l'attuale gruppo squadra e, al limite, chiede un sacrificio tra i big. Conte resta ma senza, definiamolo, "obbligo di vittoria". C (fantasiosa): la situazione in Cina si sblocca, la famiglia Zhang tappa il buco, compra Kante, De Paul e Marcos Alonso. Conte balla la macarena".