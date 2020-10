Valcareggi: “Spalletti, Allegri, Sarri e Mazzarri sono tutti allo stesso livello e…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’agente FIFA Furio Valcareggi ha parlato così del futuro di alcuni allenatori senza panchina:

“Gli allenatori toscani, Spalletti, Allegri, Sarri e Mazzarri più uno acquisito come Prandelli sono tutti allo stesso livello. Mazzarri ha un curriculum pazzesco e due anni fa con questo Toro fece 63 punti, poi l’anno scorso si è dimesso dopo che gli misero la città contro. Spalletti ha un contratto importante con l’Inter e non può venire alla Fiorentina. Anche Sarri è ancora legato alla Juve e ha uno stipendio pesante. Ha preso pure una botta forte con l’esonero. C’è chi dice che Mazzarri sia antipatico? Lui è bravo, i tecnici simpatici devono andare a Zelig… Lui ovunque ha sempre fatto bene da Acireale in poi. Le persone vanno valutate professionalmente e Mazzarri è di gran livello. Detto questo auguro a Iachini di restare saldamente alla Fiorentina”.