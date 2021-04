Valdano: “Superlega destinata a fallire, ma si cambi. Agnelli, traditi 200 club”

Le parole dell'ex calciatore e allenatore: "Perez? Non si può andare a El Chiringuito e farsi il salvatore del calcio"

Intervenuto ai microfoni di Onda Cero, Jorge Valdano, ex calciatore e allenatore, ha detto la sua sul progetto fallito della Superlega: "Era un super progetto con una base molto traballante, quindi era destinato a fallire. Era chiaro che il documento da loro firmato aveva pochissimo valore legale. Un ragazzo di dodici anni ora non può sopportare uno zero a zero per più di dodici minuti. Questo progetto è fallito ma lascia sul tavolo la necessità di un cambiamento. Perez? Non si può andare a El Chiringuito e farsi il salvatore del calcio senza prima aver dimostrato agli esperti che è un progetto fattibile. Hanno sottovalutato il calcio. Agnelli era il rappresentante di 200 squadre e le ha tradite: non è una cosa accettabile".