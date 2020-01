Ciccio Valenti scatenato: “Conte? Ma guardalo!” E a Cruciani: “Non mi scassare…”

Scorrono le immagini di Antonio Conte e nello studio di Tiki Taka si catena una discussione accesa. Pierluigi Pardo dà la parola a Ciccio Valenti, che esplode in un tripudio di complimenti all’indirizzo del tecnico nerazzurro: “Quanto mi fa godere Antonio Conte? Lo amo, lo amo, lo amo! Mourinho 2.0? Sono cose diverse”. Giuseppe Cruciani, presente in studio, prova ad inserirsi ma Valenti scherzando lo blocca: “Non mi scassare la uallera! Guardalo! Per anni abbiamo avuto allenatori zitti e buoni ed eravamo schiavi…”

(Tiki Taka)