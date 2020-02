Nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, Giacomo Valenti, noto tifoso dell’Inter, ha parlato del momento della squadra di Conte: “Eriksen va inserito. E’ un giocatore di una qualità superiore, secondo me deve giocare, anche se non si può ridurre la sconfitta con la Lazio solo al fatto che non abbia giocato. Per la prima volta dopo diversi anni non siamo a questo punto del campionato a pensare alla campagna acquisti della prossima stagione”.