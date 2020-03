Valenti: “Juve-Inter rinviata? Perché è ancora oscuro. Da Zhang accusa diretta contro una persona”

Intervenuto a Tutti Convocati, il grande tifoso dell’Inter Ciccio Valenti ha parlato del momento del calcio italiano durante questa emergenza e delle parole di Zhang di ieri sera:

“C’è un nocciolo fondamentale, non condivido i modi perché non conosco Dal Pino. Ciò non toglie che la salute è la prima cosa. È una situazione comune a tante persone, mettere 200 possibili contagiati dentro uno stadio mi sembra una follia. Quello che viene fatto da Zhang è un’accusa diretta verso una persona che non ha preso in mano la situazione e non ha concepito niente. Non è il fatto di essere interisti o juventini. Siamo di fronte a una fase che la nostra generazione non ha mai vissuto. L’Inter, secondo me, voleva giocare una partita fissata con delle regole a porte chiuse. Il perché sia stata spostata è ancora oscuro. Quale è l’elemento che ha fatto saltare una partita programmata a porte chiuse? Tutti indignati per il rifiuto dell’Inter. Siamo andati oltre, c’era una partita da giocare e non è stata giocata e bisogna stare il più possibile attaccati alle regole”.