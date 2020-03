Valenti: “Rinvio Juve-Inter? Una squadra sembrava disposta a giocare. Zhang? Le sue parole…”

Intervenuto a Tiki Taka, Giacomo Ciccio Valenti, comico e tifoso dell’Inter, ha parlato così del rinvio di Juventus-Inter:

“Perchè non si è giocato domenica? C’erano due squadre, Juve e Inter. Una delle due non mi sembrava disposta a giocare, un’altra no… Ci sono delle regole. Sfogo Zhang? Sta dicendo cose al presidente della Lega, magari aveva degli amici coinvolti. Non è accettabile che si dica giovedì che si gioca e sabato no. Quando si parla di salute delle persone, non c’entra niente Inter-Juve”.