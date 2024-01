Carboni tra i 2005 capaci di fare almeno 2 gol e 2 assist nei top5 campionati europei

Il Monza ha segnato due gol nel primo tempo contro il Frosinone. Il match lo ha sbloccato al diciottesimo Dany Mota su assist di Valentin Carboni. Poi è stato lo stesso portoghese a servire l'assist del 2-0 per l'attaccante prima dello scoccare del 45esimo minuto. Da Opta arriva un dato in particolare sul calciatore che gioca in prestito con la squadra di Palladino ma è di proprietà Inter .

"Valentin Carboni è uno dei 4 giocatori nati dal 2005 in poi capaci di segnare almeno 2 gol e fornire almeno 2 assist nei maggiori cinque campionati europei 23/24 (gli altri tre sono Kroupi, Zaire-Emery e Tel). Gemma", si legge in un post su X della società che si occupa di statistiche. Oggi assist e gol per lui che aveva fatto un altro passaggio vincente per i suoi compagni nella gara col Verona e aveva segnato anche contro la Juve.