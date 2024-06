Come giudichi il lavoro di Spalletti a livello di gestione del gruppo?

“In queste manifestazioni lunghe l’abilità di un allenatore non è solo fare la formazione e scegliere i giocatori più opportuni per quella sfida, ma soprattutto coinvolgere tutti i giocatori e farli sentire tutti importanti. È stato il segreto di Lippi nel 2006 e di Mancini tre anni fa, bisogna far sentire tutti protagonisti anche quando non giocano. Questo aspetto psicologico è fondamentale. A livello di gioco poi non c’è dubbio che il secondo tempo con l’Albania non sia stato straordinario”.