Un altro successo come nel 2021 è impossibile? — "Ho visto Spagna e Germania andare a una velocità superiore. Aspettiamo la crescita di squadra, grazie a Spalletti, perché nessuno di questi giocatori in un mese può diventare fenomeno. Spalletti non può dirlo, ma non abbiamo avuto la forza di osare perché non abbiamo campioni"

Ma c'è il blocco dell'Inter che vale tanto: — "Volete conoscere il mio pensiero? In Italia la squadra nerazzurra non ha rivali, almeno per adesso, ma secondo me non ha neanche un fuoriclasse".

Nemmeno Lautaro e Calhanoglu? — "Ottimi giocatori, non fuoriclasse. Guardate il centravanti: dilaga in serie A, fatica in Champions e ai mondiali perde il posto davanti ad Alvarez, del City. Il turco è bravo ma non spacciamolo per Xavi o Iniesta per favore".

Il suo amico Inzaghi... — Simone è bravo, non ha fuoriclasse ma vince il campionato. Ora faccia il salto di qualità: deve competere sia in Champions che in Serie A, non continuare con la solita altalena, o l'una o l'altra".