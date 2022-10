Fiorentina-Inter, tanti errori di Valeri: in arrivo un turno di stop

"È molto probabile che il direttore di gara Paolo Valeri, colpevole (anche) di non aver mostrato un rosso “fuoco” a Dimarco per fallo su Bonaventura in Fiorentina-Inter (e ancor più dopo il richiamo al Var), possa essere fermato per un turno da Gianluca Rocchi. Il designatore stima Valeri e in questo finale di prima parte di campionato pre-Mondiale ha intenzione di utilizzarlo ancora, ma la serata del Franchi potrebbe indurlo a dare all’arbitro una cosiddetta “pausa di riflessione” per un solo turno".