La Nazione – Ex Inter, Borja Valero ci ripensa? Può tornare in campo nei dilettanti

L'amore per il calcio non si è sopito, e Borja Valero starebbe addirittura pensando di tornare a indossare le scarpette in campo

Marco Macca

L'amore per il calcio non si è sopito, e Borja Valero starebbe addirittura pensando di tornare a indossare le scarpette in campo. Secondo quanto scrive La Nazione, infatti, l'ex centrocampista di Inter e Fiorentina sarebbe in trattativa con due club attualmente nei dilettanti: il Centro Storico Lebowski e la Settignanese, nelle cui giovanili gioca il figlio Alvaro.

Una suggestione, o forse qualcosa in più. Borja Valero potrebbe tornare a giocare, per amore del calcio e nei confronti di Firenze. Nei prossimi giorni lo spagnolo dovrebbe sciogliere le riserve.

(Fonte: La Nazione)