Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il ritorno di Borja Valero alla Fiorentina: dopo non aver prolungato il contratto in scadenza con l’Inter, il centrocampista spagnolo ha trovato l’accordo con i toscani per quello che è il più classico dei ritorni. Secondo Di Marzio, mancava un ultimo passaggio, ossia l’uscita di Benassi che andrà al Verona: per Borja Valero alla Fiorentina è tutto fatto e lo spagnolo firmerà un anno di contratto.