Sky – Borja Valero, romantico ritorno? La Fiorentina ci pensa davvero: le ultime

Si profila un romantico ritorno in viola per Borja Valero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe un’ipotesi concreta il ritorno del centrocampista spagnolo, svincolatosi dall’Inter, alla Fiorentina, squadra a cui è rimasto molto legato.

Per lui sarebbero arrivate molte offerte (Genoa ed Hellas Verona su tutte), ma la prospettiva di tornare in viola lo alletta non poco. La Fiorentina, prima di concretizzare, dovrà realizzare una cessione in quel ruolo, ma il pensiero e la volontà ci sono.

(Fonte: Sky Sport)