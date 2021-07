Mercato, interesse dall’Italia per Van de Beek: “Fonti vicine a lui dicono che…”

Non è stato un anno semplice per Donny Van de Beek. Ma il calciatore non sembra comunque intenzionato a cambiare squadra in estate

Non è stato un anno semplice per Donny Van de Beek. Il centrocampista classe 1997 è stato infatti acquistato un anno fa dal Manchester United per 39 milioni di euro, ma non è mai riuscito a conquistarsi la fiducia di Solskjaer e una maglia da titolare. Ma il calciatore non sembra comunque intenzionato a cambiare squadra: secondo quanto riporta il Manchester Evening News, infatti, nonostante interessi a diversi club in Spagna, in Germania e in Italia (è stato accostato anche all'Inter), Van de Beek vuole lottare per un posto nei Red Devils. Fonti vicine al giocatore hanno infatti rivelato al tabloid che il 24enne si sente "in forma, fresco e pronto per la sfida".