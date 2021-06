Calciomercato Inter: spunta la vera condizione per il colpo van de Beek

Nuovi aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampo dei nerazzurri per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi

Riecco il nome di Donny van de Beek in orbita Inter. Già accostato ai nerazzurri nelle ultime sessioni di mercato, il classe 1997 è un giocatore molto apprezzato dalla dirigenza. Come svelato da Calciomercato.com, "rimane una tentazione più che una possibilità di mercato per l'Inter. Il centrocampista è in uscita dal Manchester United e piace da tempo al ds Piero Ausilio che però sonderà il terreno con i Red Devils soltanto per un'opzione in prestito", si legge.