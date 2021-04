Inter, Van der Meyde ricorda: “Il gol all’Arsenal, Adriano e Moratti. Dopo un derby…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter, Andy Van der Meyde, sull'esperienza in nerazzurro e sulla sfida tra Ajax e Roma

Andy Van der Meyde, centrocampista olandese ex Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida tra l'Ajax e la Roma nei quarti di finale di Europa League.

Si è reinventato giornalista.

"In un certo senso sì. Ho un format chiamato “In auto con Andy”. Chiacchiero con gente famosa, andiamo in giro per Amsterdam in macchina. Quando sono davanti le telecamere sono timidi, riservati, con me invece si aprono di più. Parliamo di tutto".

Con chi si è divertito di più?

"Dijks, Lukaku e Mido. Ora il mio amico Karsdorp".

Il maggior talento?

"Ryan Gravenberch. 18 anni, tuttocampista, se fossi una big lo prenderei subito".

Lei è mai stato vicino alla Roma?

"Nel 2005, dopo l’Inter. Niente di concreto però. Ho sfiorato anche la Juve. Mi voleva Capello, ma scelsi l’Everton".

E se le dico Inter?

"Mi viene in mente Highbury. Quel gol indimenticabile contro l’Arsenal in Champions. Il mio punto più alto in nerazzurro. Seguo sempre l’Inter, spero vinca lo scudetto".

Il compagno più forte?

"Adriano. A quei tempi era tra i migliori al mondo, e che sinistro. Ricordo allenamenti in cui diceva “ragazzi, la metto lì”. E ci riusciva. Un fenomeno assoluto, un po’ come Materazzi in difesa. Ogni tanto ancora ci sentiamo. Una volta gli feci un tunnel e non la prese bene".

Chiuda con un aneddoto.

"Prima di un derby il presidente Moratti ci disse che se avessimo vinto ci avrebbe dato 50 mila euro a testa come premio. Purtroppo perdemmo, ma lui per noi era come un padre".