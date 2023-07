Edwin van der Sar ricoverato in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale

Mentre si trovava in vacanza in Croazia, l'ex portiere e direttore generale dell'Ajax è stato colpito da un'emorragia cerebrale

Edwin van der Sar ha avuto un'emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza in Croazia. L'ex portiere e direttore generale dell'Ajax è stato subito trasportato in elicottero in un ospedale questo pomeriggio e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva.