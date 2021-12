Van Der Sar: “Onana via a zero? Se diventa una moda, è una minaccia per l’Ajax”

Le parole del dg dei lancieri: "Vogliamo che l'allenatore vinca, diventi campione e arrivi il più lontano possibile in Europa. Servono i migliori giocatori per questo"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Het Parool, Edwin Van Der Sar, direttore generale dell'Ajax, ha parlato così della possibilità di addio a parametro zero di Onana e Mazraoui, destinati rispettivamente ad Inter e Barcellona: "Se questa diventa una moda, è una minaccia per l'Ajax. Vogliamo che l'allenatore vinca, diventi campione e arrivi il più lontano possibile in Europa. Servono i migliori giocatori per quello. Questo è il breve termine. Tuttavia, dobbiamo anche proteggere il club nel lungo termine. Forse in alcuni casi dovremmo adottare un approccio più di principio rispetto a quello che facciamo ora".