Van der Vaart: “Mourinho allenatore incredibile. Protegge sempre i suoi giocatori”

Rafael Van der Vaart ha parlato ai talkSPORT2 della sua partenza dal Real Madrid e non ha risparmiato elogi per José Mourinho. L'ex giocatore olandese ha ringraziato lo Special One per la sua onestà quando gli ha comunicato che non avrebbe contato su di lui. "È un allenatore incredibile. L'ho avuto per due stagioni al Real Madrid. È un ragazzo onesto e penso che quasi tutti i giocatori che hanno lavorato con lui non parlino male di lui. Ciò significa che protegge sempre i suoi giocatori ”.