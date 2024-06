Matthijs de Ligt o Stefan de Vrij accanto a Virgil Van Dijk? Rafael Van Der Vaart non ha dubbi

Matthijs de Ligt o Stefan de Vrij accanto a Virgil Van Dijk? Rafael Van Der Vaart non ha dubbi. Dipendesse da lui sceglierebbe il difensore dell'Inter. Il motivo? Lo spiega lo stesso ex giocatore del Real Madrid: "De Ligt a volte è impetuoso, a volte commette anche quei falli che rasentano il cartellino rosso. Sono un grande fan di De Ligt, perché è il nostro futuro, ma de Vrij è così calmo ed esperto, questo è davvero la scelta migliore in questo momento".