Van Gaal: “Mondiale in Qatar? È ridicolo, si tratta solo di soldi. È una stronzata…”

Il c.t. dell'Olanda molto critico con la decisione della Fifa di giocare il Mondiale in Qatar

Louis van Gaal pensa che sia "ridicolo" che il prossimo Mondiale si giochi in Qatar. Intervenuto in conferenza stampa in vista delle partite con Danimarca e Germania, il c.t. dell'Olanda non ha usato mezzi termini per criticare la decisione di giocare in Qatar. "Che la Coppa del Mondo si giochi lì è ridicolo. Dovremmo giocare in un paese perché così lì cresca il calcio, questa è una stronzata".