Van Zandt, chitarrista di Springsteen: “Salviamo San Siro, ce n’è uno solo! Abbiamo…”

Nonostante il sì del Comune di Milano, resta ancora aperto il dibattito sul nuovo stadio di Inter e Milan e sul futuro di San Siro. Buona parte dell'opinione pubblica milanese, infatti, si è apertamente schierata contro la demolizione dello storico stadio meneghino. In favore del 'Comitato sì Meazza' è arrivato anche l'aiuto illustre di Stevie van Zandt, grande chitarrista della grande E-Street Band, che da anni affianca il Boss del rock, Bruce Springsteen. A San Siro, con innumerevoli concerti, Springsteen e la sua band hanno scritto pagine importanti di storia. E così, 'Little Steven', come viene chiamata van Zandt, si è schierato contro l'abbattimento del Meazza, scrivendo su Twitter: