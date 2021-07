Vandereycken: “Vanheusden? Può fare come Romero. Sarà titolare all’Inter in 2-3 anni”

Le parole dell'ex calciatore belga: "Zinho ha grande carisma. Non ho mai sentito nessuno dire qualcosa di negativo su di lui"

René Vandereycken , ex calciatore belga ed ex commissario tecnico dei Diavoli Rossi, ha concesso un'intervista ai microfoni del Secolo XIX. Queste le sue parole su Zinho Vanheusden , ormai vicinissimo al Genoa : «Non ho mai conosciuto Vanheusden di persona. Ma come calciatore l'ho seguito molto. Vanheusden per me, pur con caratteristiche diverse, può avere il percorso di crescita di Romero. Già ora è forte e tra un paio d'anni può arrivare ai livelli mostrati dal difensore argentino nell'ultima stagione. È stato sfortunato con questi infortuni alle ginocchia. So cosa vuol dire, anche se io mi sono fatto male verso fine carriera mentre lui ha dovuto affrontare 2-3 operazioni già da giovane. Però a maggio è tornato in campo con lo Standard e l'ho visto bene.

E poi l'Inter prima di riscattarlo spendendo tanti soldi ha controllato bene le sue condizioni e ha visto che si è ripreso al 100%. E non a caso so che lo volevano in tanti, a partire dal Cagliari. Bisognerà dargli un po' di tempo perché in Serie A in ogni partita sfidi attaccanti molto forti e in ogni squadra trovi tanta concorrenza per il posto. È cresciuto tanto e deve crescere ancora ma ha il potenziale per diventare titolare nel Genoa e per esserlo nell'Inter tra 2-3 anni. Zinho ha grande carisma, è stato capitano allo Standard e nelle Under. Non ho mai sentito nessuno dire qualcosa di negativo su di lui, è un vero professionista, e il ct lo segue per la nazionale. Può giocare a 3 o a 4, difende bene e ha buona tecnica, gli piace impostare».