Inter, Vanheusden già aggregato al Genoa: conto alla rovescia per l’ufficialità

Il difensore belga, tornato ufficialmente in nerazzurro dopo tre stagioni allo Standard Liegi, vestirà la maglia rossoblu

Ufficializzato l'acquisto di Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi, l'Inter si appresta ora a definirne la cessione in prestito al Genoa. Il difensore belga, come rivelato ieri da Fcinter1908, si trova già a Neustift, sede del ritiro estivo dei rossoblu, in attesa della conferma del suo trasferimento. Così scrive Il Secolo XIX: "Trattativa ormai definita con l'Inter per Zinho Vanheusden, il difensore è già in ritiro a Neustift, pronto a diventare un punto di riferimento per la difesa del Grifone".