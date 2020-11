Le immagini scioccanti del suo ultimo infortunio sono ancora impresse negli occhi di tanti tifosi, ma Zinho Vanheusden non intende abbattersi e perdere tempo: l’intervento al ginocchio destro, come testimoniato su Instagram dallo stesso difensore belga dello Standard Liegi, è perfettamente riuscito, e il giocatore ha già iniziato il suo programma di recupero. Il ritorno in campo, secondo gli esami più recenti, dovrebbe avvenire tra circa 6 mesi.