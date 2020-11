Il verdetto che tutti temevano è purtroppo arrivato: Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi cresciuto nell’Inter e sul quale i nerazzurri vantano un diritto di riacquisto nel 2021, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Gli esami sostenuti questa mattina all’ospedale di Liegi non hanno lasciato scampo. Come riportato in Belgio da Le Sport Plus, infatti, la stagione di Vanheusden è da considerarsi già finita.