Vanni: “Calma coi processi all’Inter: oggi sconfitta episodica. Ma il fatto è che…”

L’Inter non sfrutta il calendario, che stasera prevedeva lo scontro diretto tra Milan e Juventus: i nerazzurri cadono a Marassi contro la Sampdoria con i gol degli ex Candreva e Keita Balde. Franco Vanni, sul suo profilo Twitter, ha analizzato così il KO dei nerazzurri, che non perdevano dal derby contro il Milan di ottobre: “Ora, calma coi processi all’Inter. La sconfitta con la Samp è episodica. Come lo è stata quella della Juve con la Fiorentina. Il fatto è che il Milan di partite contro avversarie tecnicamente così inferiori per ora non ne ha perse.