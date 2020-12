Vanni: “In Europa molti vecchiotti. Inter, coccola Lukaku perché può far gola a…”

E’ sempre Romelu Lukaku il vero protagonista dell’Inter. Grazie ai suoi gol la squadra nerazzurra spera infatti ancora nella qualificazione in Champions League e sta tornando a lottare per il vertice del campionato. Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha messo in guardia il club considerando la crescita esponenziale che può ancora avere il centravanti belga: “Se Lukaku continuerà a crescere così, nei prossimi anni l’Inter dovrà coccolarlo in tutti i modi. Molti dei top club europei cominciano ad avere centravanti vecchiotti (da Benzema a Lewandowski). Romelu potrebbe fare gola a molti”, ha scritto.