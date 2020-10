L’Inter nel derby dovrà fare a meno di Skriniar e Bastoni, risultati positivi al coronavirus, ma per il giornalista di Repubblica Franco Vanni non ci saranno grandi problemi per Conte:

“Se con Bastoni e Skriniar out puoi comunque schierare D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov significa che hai programmato bene. Resta un pacchetto centrale molto forte. Mi sembra presto per fare il funerale all’ Inter”.