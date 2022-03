Vanni: “Inter, ecco cosa serve. Brozovic verso il rientro. Molto passerà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, il giornalista di Repubblica parla del momento della squadra nerazzurra

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha parlato del momento dell'Inter. I nerazzurri sono attesi dalla gara casalinga contro la Fiorentina. "Dovrebbe rientrare Marcelo Brozovic, che per l’Inter è fondamentale e lo ha dimostrato in queste ultime due partite in cui non c’è stato. La pressione è tutta dalla parte dell’Inter, che non può intaccare più la propria corsa scudetto".