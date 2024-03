Thuram tra gol sbagliati e gesti proibiti…

"Thuram è stato utile in avvio di gara, poi ha sbagliato tanto. Non gli era ancora successo e per questo ci stupisce la cosa. Lautaro ha avuto i suoi periodi no, come tutti gli attaccanti. Thuram no e per questo sembra stranissimo: oggi ha sbagliato la sua prima partita. Vediamo come reagirà contro il Napoli".

Calhanoglu flop, come in altre grandi partite. Cosa significa?

"Secondo me a livello di singoli le vere carenze le ha avute in difesa l'Inter. Penso a Pavard, ma anche a De Vrij: il suo grande limite è che ha lasciato girare con grande comodità Depay, come Giroud. Per il resto, Calhanoglu è stato raddoppiato in continuazione, idem Mkhitaryan".

Vengono meno 20 milioni di euro tra quarti e botteghino.

"È una delle prime cose a cui ho pensato. Le squadre italiane in generale, e l'Inter in particolare, devono stare attente. Non poter ripetere la performance dell'anno scorso non è una buona notizia per Marotta, Ausilio e Baccin. Sono abituati a fare ottimi mercati con poco, dovranno farne un altro con pochissimo. Sarà una sfida ulteriore".

Può esserci un contraccolpo sul campionato?

"Ora l'Inter deve dimostrare che si è trattato solo di un inciampo, e resettare subito tutto. La cosa buona è che arriva subito: col Napoli ha poco senso in termini di classifica, ma è un passaggio di consegne".

