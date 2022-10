Vanoli: “Fiorentina-Inter? Fanno riflettere i contropiedi subiti dalla Viola”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Paolo Vanoli, ex calciatore della Fiorentina ed ex collaboratore di Antonio Conte, è tornato così sulla gara di sabato tra la squadra di Italiano e l'Inter: "Si è visto lo spirito della squadra, i viola hanno fatto una grande gara che non era facile da riaprire. Poi devono far riflettere i tanti contropiedi subiti. Italiano come Conte? Italiano è una bellissima sorpresa, ma non si può paragonare a Conte. Lui è sulla strada per crescere e questa stagione sarà un ulteriore step. Non è facile".