R. Vanoli: “Molto legato a Conte, bello vederlo con mio fratello. Quando esordì…”

Le parole dell'ex compagno di squadra del tecnico nerazzurro ora allenatore del Koper in Slovenia

Rodolfo Vanoli, ex compagno di squadra di Antonio Conte e fratello di Paolo, membro dello staff tecnico dell'Inter, ha parlato proprio dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di TMW: "Con Conte sono molto legato, pensate che eravamo in camera assieme e che lui esordì proprio al posto mio. C'è mio fratello nel suo staff ed è davvero bello vederli così avanti", ha detto.

"No, lui aveva 20 anni e io 23. Talmente innamorati del pallone che non pensavamo al dopo ma solo a giocare e divertirci. Anche lui però era al master con noi, così come Max Allegri che guidava l'Aglianese".