Intervistato da Oggisportnotizie.it, l'ex portiere con un passato all'Inter, Marco Varaldi, ha parlato della decisione del club nerazzurro di puntare su Josep Martinez in estate. "Credo che l’acquisto di Martinez sia stato giusto. Ci sono giovani portieri di proprietà dell’Inter che ancora non sono stati ritenuti pronti dalla società. Con la cessione di Onana l’Inter ci ha guadagnato dal punto di vista economico e non solo, visto che il sostituto scelto da Onana è stato Sommer, portiere molto affidabile ed esperto. Martinez è sicuramente più pronto di tanti altri portieri giovani che si trovano all’Inter, i neroazzuri non si possono permttere di sbagliare in un ruolo delicato come quello del portiere, Martinez è solido ed è un ottimo acquisto in prospettiva”.