Varriale: “Se in Juve-Inter non danno rigore come su Mudryk servono i caschi blu”

Questo il suo punto di vista: “Se domenica sera in Juve-Inter negano a una delle 2 squadre un rigore come quello non concesso a Mudryk ci vogliono i caschi blu dell'ONU. Arriviamo agli Europei da campioni in carica ma quasi certamente in quarta fascia al sorteggio e con un'ombra pesante, bisogna ammetterlo…”.