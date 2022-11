AS – Jesus Vazquez, non c’è solo l’Inter: idea Benfica per il dopo Grimaldo

Non c'è solo l'Inter su Jesus Vazquez, esterno sinistro classe 2003 del Valencia finito nel mirino dei nerazzurri anche per l'imminente mercato invernale: secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo AS, sul giocatore (chiuso da Gaya e Toni Lato e con una clausola all'interno del suo contratto che gli permette di trasferirsi in prestito a gennaio) ci sarebbe l'interesse anche del Benfica. Il tecnico dei portoghesi, Roger Schmidt, lo voleva già al PSV Eindhoven, e lo ha individuato come il perfetto sostituto di Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto e possibile partente.