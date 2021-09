Vazquez: “Inter grande rivale, hanno fatto un ottimo primo tempo. Questa vittoria…”

Il giocatore spagnolo commenta la vittoria di San Siro ai microfoni di Mundo Deportivo

Nonostante un ottimo primo tempo e tante occasioni create, l'Inter esce dalla sfida col Real Madrid con zero punti. I nerazzurri sono stati beffati nel finale dal gol di Rodrygo e adesso il cammino in Champions è in salita. Ai microfoni di Mundo Deportivo, Lucas Vazquez analizza così la gara contro la squadra di Inzaghi: "La prima parte è stata difficile. Hanno messo molta intensità e forse un po' più di pressione del normale. Hanno fatto un ottimo primo tempo, ma nel secondo siamo riusciti a rimanere compatti, pressare meglio e avere il pallone. Questo è ciò che ci ha fatto vincere".

"In Champions le partite sono complicate, abbiamo giocato contro un grande rivale. Questo ci deve far capire che se facciamo le cose un po' meglio con la palla, avremo più possibilità di vincere. Questa vittoria è molto importante per noi. Ci darà fiducia per il resto delle partite di poterci qualificare e farcela per primi".