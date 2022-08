Vecchi: “Pinamonti all’Atalanta? Magari… Penso sia la sua prima scelta”

Magari… Troverebbe una piazza stimolante, un club di livello europeo per un ulteriore step di crescita è un allenatore e come Gasperini che sa tirare fuori il meglio dei giocatori. E l’Atalanta si ritroverebbe tra le mani un attaccante di 23 anni che l’anno scorso ho fatto 13 goal in serie A e che è in rampa di lancio.

Credo che l’Atalanta sia una prima scelta per lui. Poi, si sa, ci sono tanti fattori in ballo e le logiche di mercato possono portare velocemente altrove. Se l’Atalanta ha messo gli occhi su Pinamonti, però, secondo me, non l’ha fatto semplicemente per trovare un’alternativa Zapata e Muriel. Può giocare in coppia con entrambi. A Bergamo poi c’è Gasperini: un maestro nel valorizzare giocatori di prospettiva".