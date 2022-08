Vecchi: “Dimarco determinante, fin dalle giovanili si capiva che…”

Casadei non lo conosco direttamente, lo conosco avendolo visto da fuori. È sicuramente un giocatore di grandi prospettive. Il Settore Giovanile nerazzurro è uno dei migliori vivai in Italia e in Europa. In questo momento, come successo anche per Zaniolo, c’è bisogno di fare un sacrificio e lo si fa con un ragazzo per prendere qualche giocatore più pronto. L’Inter ha bisogno di giocatori indubbiamente pronti. Si spera che possano rientrare all’ovile come successo con Dimarco.