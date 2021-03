Vecchi: “Radu? Ai tempi lo consideravamo un predestinato. Non a caso…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Primavera elogia il portiere nerazzurro

Con la positività di Samir Handanovic, sabato scorso contro il Sassuolo sarebbe toccato a Ionut Radu difendere la porta dell'Inter. Fin qui il portiere non ha avuto nessuna occasione per mettersi in mostra, ma chi lo conosce bene sa quanto sia forte. "Un giocatore straordinario per un vivaio, ai tempi lo consideravamo un predestinato", dice Stefano Vecchi alla Gazzetta dello Sport.