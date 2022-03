Vecino, idea a parametro zero per la Lazio: si avvicina l’addio all’Inter

Il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà: Sarri lo ha indicato come possibile rinforzo

Fabio Alampi

Il futuro di Matias Vecino sarà lontano dall'Inter: il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà, e si sta guardando intorno in cerca della miglior soluzione. Un'opzione concreta potrebbe essere la Lazio: come scrive Il Tempo, Vecino è un vecchio pallino di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato ad Empoli, e il suo status di parametro zero potrebbe facilitare il suo sbarco nella Capitale.