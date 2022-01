Vecino-Lazio, l’Inter apre alla cessione e chiede questa cifra. Lotito potrebbe…

Secondo il Messaggero, il club nerazzurro sarebbe disposto a cedere già a gennaio il centrocampista

Dopo Stefano Sensi, un altro giocatore che potrebbe lasciare Milano è Matias Vecino. Come il centrocampista italiano, l'uruguaiano in questa stagione sta trovando poco spazio. Ecco perché l'ipotesi Lazio non è da scartare. "Sarri non ha nascosto l’intenzione di riportare con sé Matias Vecino. A fine giugno si libererà a zero dall’Inter, ma il Comandante ha chiesto alla società di poter agire subito per battere la concorrenza", spiega il Messaggero.