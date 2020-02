Inter, Vecino: “Buon risultato, vogliamo vincere. Sto bene e sento fiducia. Ora dobbiamo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Ludogorets-Inter, Matias Vecino ha commentato la partita di Razgrad, terminata 2-0 in favore dei nerazzurri, in cui è stato fra i protagonisti grazie al passaggio per Lukaku nell’azione del primo gol di Eriksen. Ecco le sue parole:

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Le altre vogliono fare bella figura contro una squadra come l’Inter. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per scarsa intensità. Al termine del primo tempo abbiamo parlato fra di noi e nella ripresa abbiamo alzato i ritmi. Ci portiamo a casa un buon risultato. Differenze tra un tempo e l’altro? Dipende dalle partite, non è nemmeno facile giocare ogni 3 giorni. Dobbiamo gestire meglio quando siamo in vantaggio. Dobbiamo pensare partita dopo partita, fra 3 giorni giochiamo di nuovo. Ma l’ambizione deve essere sempre di vincere. Sto bene, sento fiducia e fisicamente sto bene. Sono contento“.

(Fonte: Sky Sport)