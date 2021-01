TS – Inter, niente Roma per Vecino: l’uruguaiano è rimasto a Milano

Matias Vecino non è partito con la squadra per Roma. Come riferisce Tuttosport, il centrocampista uruguaiano è rimasto a Milano e non fa parte della spedizione nerazzurra nella Capitale.

Tornato ad allenarsi in gruppo, Vecino può essere l’acquisto di gennaio per Antonio Conte, che non ha potuto utilizzarlo fino ad ora e che ieri ne ha parlato in conferenza stampa confermando che resterà ad Appiano Gentile e sarà a disposizione non appena avrà terminato il percorso di recupero dopo l’infortunio.