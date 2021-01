Conte su mercato e Vecino: “Sapete benissimo cosa ho detto in passato. Matias è…”

Non sarà un mercato memorabile, quello di questo gennaio. La pandemia ha stretto nelle sue morse anche quella grande azienda che è il calcio e tutti i maggiori top club (dal Bayern Monaco al Barcellona) hanno già dichiarato che non ci saranno grossi movimenti o colpi importanti. Si torna quindi al mercato delle opportunità da cogliere (se si presenteranno), ai prestiti e alle idee da farsi venire possibilmente in casa propria.

È questa la sintesi, in poche parole, del mercato che farà l’Inter a gennaio. Antonio Conte, in conferenza stampa, ha risposto alla nostra domanda in merito al recupero di Matias Vecino. Giocatore che potrebbe trovare spazio soprattutto ora che Radja Nainggolan è andato in prestito al Cagliari. “Vecino sta lavorando a parte, si sta un pochettino integrando al gruppo squadra. Penso ci vorrà ancora un po’ di tempo. Sapete benissimo quello che ho detto in passato. Non ci saranno entrate né uscite. Vecino fa parte del gruppo e sarà reintegrato appena starà bene”.