TS – Inter, la probabile anti-Shakhtar: Vecino insidia Calhanoglu

Buone notizie per Simone Inzaghi perché Correa e Vidal sono a disposizione per la sfida allo Shakhtar: ecco le probabili scelte

Buone notizie per Simone Inzaghi perché Correa e Vidal sono a disposizione per la sfida allo Shakhtar. L'argentino potrebbe giocare anche uno spezzone di partita ma anche il cileno andrà in panchina con Sensi unico indisponibile oltre ad Eriksen. Per la partita di Kiev, Inzaghi riparte dalle certezze, ossia Dzeko e Lautaro. "I due in campionato hanno segnato molto, rispettivamente 5 e 4 gol, ma contro il Real Madrid alla prima in Champions, seppur giocando bene, non sono riusciti a concretizzare alcune occasioni, complice anche la super serata di Courtois. I due ci riproveranno stasera e fra i "titolarissimi" verranno confermati anche i tre difensori, Barella e Brozovic", evidenzia Tuttosport. Dumfries potrebbe invece spuntarla a destra su Darmian, con Vecino che insidia Calhanoglu. "Il turco è un pallino di Inzaghi, ma nelle ultime partite, tolta una buona ripresa a Firenze, è tornato a essere quel giocatore discontinuo nei 90 minuti visto troppe volte col Milan", la chiosa del quotidiano.