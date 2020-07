Le rivali – Hellas Verona, Veloso: “Inter? E’ ben allenata, ma ci vuole tempo. Farà bene”

Intervistato da Sky Sport al termine di Verona-Inter, Miguel Veloso, centrocampista dell’Hellas e autore del gol nel finale che ha fermato la partita sul 2-2, ha espresso la soddisfazione per la gara della squadra di Juric:

“Un risultato di squadra. La felicità dopo il gol è dovuta al fatto che giochiamo in modo molto dispendioso dal punto di vista fisico, corriamo tutti insieme e dunque c’è soddisfazione per questo risultato contro una grande squadra. Il mio compito è sempre aiutare i compagni. Nessuno vince da solo, il gruppo è importante. Oggi sono stato fortunato, ma il merito è della squadra. Ora vogliamo continuare a fare il nostro calcio e fare più punti possibili. Inter? Qui in Italia non c’è voglia di aspettare, ma è tutto nuovo. Ha un grande allenatore e grandi giocatori. C’è bisogno di tempo. E’ una squadra ben allenata, potrà fare bene per i giocatori che ha“.

(Fonte: Sky Sport)